Festnahme nach Schlägerei bei Schützenfest

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Mehrere Tage nach einer Schlägerei bei einem Schützenfest in Gera hat die Polizei am Freitag den mutmaßlichen Haupttäter festgenommen. Gegen den 21-Jährigen sei Haftbefehl erlassen worden, teilte die Polizei mit. Er sei in Untersuchungshaft gebracht worden.

Gera - Bei der Schlägerei zwischen rund 30 Personen waren in der Nacht zum vergangenen Sonntag zwölf Menschen im Alter von 15 bis 45 Jahren leicht verletzt worden. Die Polizei hatte sechs mutmaßliche Angreifer im Alter zwischen 19 und 23 Jahren identifiziert. dpa