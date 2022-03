Feuerwehr übt an Flugzeug-Nachbau für den Ernstfall

Dummies liegen im Innern eines Feuersimulators am Flughafen Erfurt-Weimar. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Die Erfurter Flughafenfeuerwehr probiert ein neues Training aus. Statt die Kräfte der Feuerwehr für Auffrischungsübungen in eines der Trainingszentren in Deutschland zu schicken, wird aktuell an einem mobilen Simulator der Ernstfall am Flugzeug erprobt. „Aus Flughafensicht ist das natürlich ein Vorteil, dass wir die Feuerwehrleute nicht auf Dienstreise, etwa nach Berlin, schicken müssen“, sagte ein Sprecher des Flughafens.

Erfurt - Bei den Übungen am Dienstag war auch die Berufsfeuerwehr Erfurt dabei, die bei größeren Ereignissen am Flughafen mit ausrückt. Der Testlauf sei bisher sehr zufriedenstellend, sagte ein Flughafensprecher.

Zwölf originalgetreue Meter Flugzeug plus ein sechs Meter langer Nachbau eines Flügels stehen insgesamt drei Wochen in Erfurt für Grund- und Aufbaukurse zur Verfügung. „Die Attrappe ist maßstabsgetreu, entsprechend einer Boeing B737 beziehungsweise eines Airbus A320“, informierte das 2020 gegründete Leipziger Unternehmen, das den Nachbau entwickelte. Es ist der erste Einsatz des mobilen Simulators. Vor drei Wochen erst wurde der TÜV abgenommen. Deutschlandweit verfügen mehrere Flughäfen über stationäre Trainingszentren mit Simulatoren. Das Unternehmen will in Zukunft vor allem den europäischen Markt ins Visier nehmen. dpa