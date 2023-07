Filmfest aus der Ukraine findet Zuflucht in Thüringen

Die Flagge der Ukraine. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Ein Festival im Exil: Ukrainer organisieren das Internationale Filmfestival „Goldenes Huhn“ in diesem Jahr in Erfurt. Der besondere Name kommt von einem alten Trickfilm.

Erfurt - Eigentlich findet das „Goldene Huhn“-Filmfest seit vielen Jahren regelmäßig in der Ukraine statt. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands hat nun dazu geführt, dass das Festival-Team in diesem Jahr in der Thüringer Landeshauptstadt ein Programm auf die Beine stellt. „Wir sehen das Festival auch als Symbol“, sagte Nadja Reilan vom Verein Ukrainische Landsleute in Thüringen, der das Festival organisiert. „So wie wir aufgenommen wurden, wird auch das Festival im Exil in Erfurt aufgenommen.“

Sowohl der Generaldirektor des Festivals, Valentin Myslyvij, als auch die Festival-Produzentin, Oksana Zagurska, sind vor dem Krieg nach Erfurt geflüchtet. Beide bringen viel Erfahrung mit, haben schon viele Jahre im Bereich Kino und Fernsehen gearbeitet.

Das Festival sei auch eine Danksagung an Deutschland, an Thüringen und Erfurt. Dafür, dass die Menschen aus der Ukraine aufgenommen werden und für die anderen Hilfen, die an ihr Heimatland gingen, so Reilan. Viel Unterstützung für das Projekt gebe es von Kulturredakteuren und auch seitens der Politik von Stadt und vom Land.

Der Name des Festivals bezieht sich auf einen gleichnamigen ukrainischen Trickfilm von 1981, sagte Reilan. Dieser lehre, Kleinere und Schwächere zu schützen und dass es nie zu spät ist, sich zu ändern und auf die Seite des Guten zu stellen.

Nach der Eröffnungsfeier am Freitag, steht der 90-minütige „Carol of the Bells“ („Shchedryk“) auf dem Programm. Am Samstag laufen dann im Wettbewerbsprogramm Kurz-, Spiel- und Animationsfilme, die in der Ukraine, in Deutschland, in Polen, in Hongkong, in Georgien, in den USA und in Usbekistan produziert worden sind.

Für Samstag ist auch ein spezieller Kinderkinotag geplant. Unter anderem Trickfilme sind zu sehen und der Autor Viktor Andrijenko präsentiert ein Kinoprojekt und ein Kinderbuch. Am Sonntag spricht die ukrainische Kino-, TV- und Theaterkünstlerin Rymma Ziubina mit dem Publikum über das Kino und das Leben. Am Sonntagabend sollen bei der Abschlussfeier unter anderem die Wettbewerbsgewinner bekannt gegeben werden. dpa