Fleischautomat beschädigt: 2500 Euro Schaden

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug „Polizei“. © David Inderlied/dpa/Illustration

In einem Ortsteil von Meiningen ist ein Fleischautomat beschädigt worden. Dabei entstand in der Nacht zu Dienstag ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die im Automaten angebotenen Waren wurden nicht entwendet. Zu einem möglichen Motiv der Täter machte die Polizei zunächst keine Angaben.