Flüchtlinge: Pauschale für private Aufnahme in Abstimmung

Die in Thüringen geplante Erstattung der Kosten für die private Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen ist nach Angaben des Migrationsministeriums noch in der Abstimmung. Das betrifft auch die Höhe, wie ein Sprecher am Mittwoch auf Anfrage sagte. Ressortchef Dirk Adams (Grüne) nannte in der „Thüringer Allgemeine“ (Mittwoch) einen Betrag von 150 Euro pro Geflüchteten, den Privatleute erhalten sollen - und 75 Euro für jeden weiteren, unabhängig vom Alter.

Erfurt - Adams hatte bereits im März angekündigt, dass Privathaushalte für die Flüchtlingsaufnahme eine Pauschale erhalten sollen.

Einem Ministeriumssprecher zufolge soll „in den kommenden Wochen“ eine aktualisierte Verordnung in Kraft treten, die die Erstattung der Flüchtlingskosten für Privatpersonen ebenso wie für Kommunen regeln soll. Erst dann könnten Anträge auf Erstattung gestellt werden.

In Thüringen halten sich nach Angaben des Landesverwaltungsamtes inzwischen rund 15 000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine auf, vor allem in den kreisfreien Städten Erfurt und Jena sowie im Wartburgkreis. Da nicht alle Geflüchteten registriert würden, beruhe diese Zahl auf Schätzungen, hatte die Behörde mitgeteilt. Wie viele davon privat Aufnahme gefunden haben, ist laut Migrationsministerium nicht bekannt. Diese Daten würden nicht zentral erfasst. dpa