Flüchtlingskosten: Gutachten sieht Land in der Pflicht

Teilen

Eine kleine Fahne in den Farben der Ukraine hängt vor der Bauhaus-Universität Weimar. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Immer wieder diskutieren Land und Kommunen über die Kosten für die Unterbringung von Geflüchteten - ein neues Gutachten sieht nun das Land stärker in der Pflicht. Landet das Thema am Ende vor Gericht?

Erfurt - Ein neues Rechtsgutachten sieht das Land bei der Erstattung bestimmter Kosten für die Unterbringung ukrainischer Geflüchteter in der Pflicht. Die Thüringer Verfassung sichere den Kommunen eine vollständige Erstattung unabhängig von ihrer Finanzkraft zu, heißt es in dem Gutachten, das vom Thüringischen Landkreistag in Auftrag gegeben wurde und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die rot-rot-grüne Landesregierung argumentiert hingegen, den Kommunen werde keine neue Aufgabe übertragen, die das Land zu bezahlen habe, weil es die Kommunen um die Erledigung der Aufgabe gebeten habe.

Konkret dreht sich der Streit um ukrainische Flüchtlinge. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 kamen immer mehr Kriegsflüchtlinge nach Deutschland und auch nach Thüringen. Um ihnen die Ankunft und den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern, entschied die Bundesregierung, dass Geflüchtete ab 1. Juni 2022 in der Regel Grundsicherungsleistungen erhalten können anstatt Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz. Dieser sogenannte Rechtskreiswechsel änderte vieles - auch Zuständigkeiten. Ihre Zuwendungen erhalten die Geflüchteten nun über die Jobcenter vom Bund.

Bei den Unterbringungskosten bleiben die Kommunen aber auf einem Anteil von etwa 30 Prozent sitzen. Für das laufende Jahr wurde diese Lücke per Gesetz geschlossen: Das Land kommt für alle Mehrkosten auf. Für kommendes Jahr fehlt aber bisher eine Regelung. Das Gutachten sieht das Land hier rechtlich in der Pflicht, den Kommunen die Kosten zu erstatten.

„Unsere rechtliche Auffassung ist tatsächlich eine andere“, sagte Migrationsministerin Doreen Denstädt (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur. Denstädt machte klar, dass sie das Anliegen der Kommunen aber verstehen könne. Die einfachste Lösung sei aus ihrer Sicht, die aktuelle Regelung zu verlängern. dpa