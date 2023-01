Flut an Anträgen in Thüringen nach Wohngeldreform erwartet

Teilen

Ein DDR-Plattenbau in der August-Bebel-Straße in Stadtroda. © Martin Schutt/dpa/Archivbild

Mehr Menschen haben nach neuen Regelungen Anspruch auf Wohngeld. Es wird im Freistaat mit einer Vielzahl an neuen Anträgen gerechnet. Das hat Folgen für Behörden und Antragsteller.

Erfurt - In Thüringen wird für das laufende Jahr vielerorts mit einer Verdreifachung von Wohngeldanträgen gerechnet. Im vergangenen Jahr wurden im Freistaat nach Angaben des Infrastrukturministeriums bereits mehr als 56.000 Anträge gestellt, rund 18.000 davon waren neue Anträge. Durch die Wohngeldreform haben seit Jahresbeginn deutlich mehr Thüringer als bisher Anspruch auf diese Leistung - was die Wohngeldstellen in den Städten und Landkreisen vor Herausforderungen stellt.

In Erfurt gingen im vergangenen Jahr bereits mehr als 8500 Anträge ein, wie die Stadt mitteilte. Für das laufende Jahr wird mit einer Verdreifachung gerechnet. Um den Anstieg zu bewältigen, brauche es mehr Personal, Räume und Ausstattung, hieß es. Es sei jedoch nicht einfach, geeignete Immobilien zu finden. Die Bearbeitungszeit werde sich verlängern - auch, weil parallel neue Kollegen für die Wohngeldbehörde eingearbeitet werden müssten.

Im Vorjahr gingen in Jena rund 5300 Anträge auf Wohngeld ein. Auch hier wird mit einer Verdreifachung gerechnet. Sieben Mitarbeiterinnen kümmern sich bislang um die Bearbeitung, vier wurden zusätzlich eingestellt. Bei einer größeren Antragsflut könnten auch Kolleginnen aus anderen Bereichen der Stadtverwaltung aushelfen, teilte eine Sprecherin mit. Allerdings müssten diese erst eingearbeitet werden.

In Weimar erhielten im vergangenen Jahr gut 1200 Haushalte Wohngeld, mit einem deutlichen Anstieg wird gerechnet. Weil schon vorliegende Anträge noch nicht bearbeitet sind, wird ein Antragsstau von rund drei Monaten erwartet, hieß es. Zur Verstärkung sind zu den bislang fünf Mitarbeiterinnen bereits zwei neue hinzugekommen.

In Ilmenau wurden im vergangenen Jahr mehr als 1700 Anträge bearbeitet. Für das laufende Jahr werden mindestens 2600 erwartet. In den vergangenen Monaten sei bereits ein deutlicher Anstieg zu spüren gewesen, hieß es. Zurzeit werden zusätzliche Mitarbeiter für die Wohngeldstelle gesucht.

Im Landkreis Nordhausen nehmen Nachfragen und Anträge ebenfalls spürbar zu. Im Jahr 2022 gingen mehr als 3500 Anträge ein, für 2023 wird mit mindestens 7800 gerechnet. In der Wohngeldbehörde werden jetzt verstärkt Auszubildende eingesetzt, die nach ihrem Abschluss das Team unterstützen sollen. Wünschenswert wäre es, so eine Sprecherin, wenn alle Thüringer ihre Anträge auf Wohngeld online stellen könnten. Für den Landkreis Nordhausen seien zwar die notwendigen Formulare im Online-Portal „Zuständigkeitsfinder“ versammelt. Diese müssen aber ausgedruckt und per Hand ausgefüllt werden. Bisher ist es im Freistaat nicht möglich, Anträge komplett digital zu stellen.

Das Wohngeld wurde um durchschnittlich 190 Euro auf 370 Euro im Monat aufgestockt. Die Leistungen können Haushalte beantragen, die zwar keine Sozialleistungen beziehen, trotzdem aber wenig Geld haben. Deutschlandweit erhalten rund 700.000 Haushalte den staatlichen Zuschuss zur Miete. Mit der Wohngeldreform werden bis zu 1,4 Millionen weitere dazu berechtigt sein, in Thüringen sind es schätzungsweise zusätzlich 50.000 Haushalte. dpa