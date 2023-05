Fördermittel für Kyffhäuserdenkmal: neues Besucherzentrum

Teilen

Blick auf den Hauptturm des Kyffhäuserdenkmals. © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Das Land gibt für die Neugestaltung des Eingangsareals des Kyffhäuser-Denkmals Fördermittel von mehr als 6,35 Millionen Euro. Dadurch werde der Erlebnischarakter eines der bedeutendsten Einzeldenkmäler in Thüringen gestärkt, was sich auch positiv auf die Touristenzahlen auswirke, teilte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Mittwoch zur Übergabe der Fördergelder mit.

Kyffhäuserland - Im westlichen Vorbereich wird ein neues Besucherzentrum gebaut. Dieses soll den Angaben nach neben einer multimedialen Ausstellungsfläche auch einen Veranstaltungsraum und ein Bistro beherbergen. Vor dem Neubau soll ein großzügiger Freiraum gestaltet werden, der die einzelnen Fuß- und Wanderwege integriere und der dem historischen Kontext gerecht werde. Auch die Barrierefreiheit soll sich deutlich verbessern. Die gesamte Investitionssumme belaufe sich auf mehr als 8,83 Millionen Euro, hieß es.

Das Kyffhäuser-Denkmal ist mit seinen 306 Stufen das drittgrößte in Deutschland. Das gesamte Denkmalareal inklusive der Kyffhäuser-Burganlagen wird jährlich von mehr als 150.000 Gästen besucht. Das 81 Meter hohe Wahrzeichen wurde 1892 bis 1896 zu Ehren von Kaiser Wilhelm I. errichtet. dpa