Fördermittel für Wanderweg-Ausbau im Eichsfeld

Das Heilbad Heiligenstadt rüstet sich mit Fördergeldern des Landes in Höhe von rund 145.000 Euro für den Deutschen Wandertag im nächsten Jahr im Eichsfeld. Allein an den vier Wandertagen im September 2024 werden mehr als 30.000 Gäste in der Region erwartet, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag zur Übergabe des Fördermittelbescheids mit. Um so wichtiger sei es, dass sich das Eichsfeld den Wandertouristen von seiner besten Seite präsentiere.

Heiligenstadt - Mit der Förderung soll vor allem die Ausstattung des 98 Kilometer langen Naturparkwegs Leine-Werra zwischen Heiligenstadt und Creuzburg weiter verbessert werden. Geplant ist unter anderem ein Infopunkt auf dem Marktplatz, der digital über Wanderrouten informiert. Zudem sollen entlang des Wanderwegs Trockentoiletten installiert und markante Aussichtspunkte mit Panoramabildern ausgestattet werden, hieß es. Die Gesamtkosten beliefen sich auf mehr als 240.000 Euro.

Das Eichsfeld verfügt nach eigenen Angaben über ein zusammenhängendes Wanderwegenetz mit fast 1000 Kilometern Länge. Darunter sind zertifizierte Top-Wanderwege wie der Naturparkweg Leine-Werra, Routen entlang der Deutschen Märchenstraße und das Grüne Band entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Im Mittelpunkt des Deutschen Wandertags vom 19. und 22. September 2024 stehen vor allem Routen an der Deutschen Märchenstraße im Dreiländereck Thüringen–Niedersachsen–Hessen. dpa