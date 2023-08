Forschung: Quantenkommunikation-Netz wird erweitert

Ein Bündel mit Umhüllungen für Glasfaserkabel hängt vor einem blauen Himmel. © Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Sie gilt als besonders sicher und soll in Thüringen etwa zur Forschung am Austausch von Patientendaten dienen: die sogenannte Quantenkommunikation. Nun soll das bereits existierende Quantennetz vergrößert werden, wie das Fraunhofer-Zentrum in Erfurt am Donnerstag mitteilte.

Erfurt/Jena - Auf einer schon etablierten 75 Kilometer langen Glasfaser-Teststrecke zwischen dem Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF in Jena und dem Fraunhofer-Zentrum in Erfurt seien bereits Quantenschlüssel ausgetauscht worden. Diese Strecke soll nun bis 2024 erweitert und die Gemeinden Nordhausen und Sundhausen angeschlossen werden.

Unter der Leitung der Hochschule Nordhausen und mit Beteiligung des Fraunhofer IOF sollen dann Anwendungsmöglichkeiten der Quantenkommunikation in der Tele-Medizin getestet werden: „Erste konkrete Anwendungsfälle für den neuen Streckenabschnitt zwischen Sundhausen und dem Universitätsklinikum Jena sollen zum einen im Bereich der Nachbetreuung für Post-Covid-Patienten liegen, zum anderen in der neurologischen Früherkennung mittels digitaler Tests“, hieß es in der Mitteilung des Fraunhofer-Zentrums.

Der Streckenausbau ist Teil des Projekts „Q-net-Q“, das die Europäische Union und das Bundesministerium für Bildung und Forschung mit insgesamt 11,8 Millionen Euro fördern.

Thüringen sei einer der führenden Standorte im Bereich der Quantenkommunikation, sagte Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). „Als Land investieren wir seit Jahren gezielt in den Ausbau der dafür benötigten Kompetenzen und Infrastrukturen. Die Erweiterung der bestehenden Teststrecke ist ein weiterer großer Schritt in diese Richtung.“ Damit würden die Voraussetzungen für eine sichere Quantenkommunikationsinfrastruktur in ganz Deutschland geschaffen.

Quanten gelten als die kleinsten und unteilbaren Einheiten, die physikalische Wechselwirkungen hervorrufen. Ihrer besonderen Eigenschaften wegen können die Licht- und Energiebausteine für verschiedene Anwendungsfelder genutzt werden. dpa