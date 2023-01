Fraktionsspitze der Grünen will kein Ministeramt

Astrid Rothe-Beinlich (Bündnis90/ Die Grünen), Fraktionschefin der Grünen in Thüringen, spricht.

Die beiden Ministerposten der Grünen in Thüringens rot-rot-grüner Landesregierung werden nicht von Mitgliedern der Landtagsfraktion übernommen. Nach der Fraktionsvorsitzenden Astrid Rothe-Beinlich erklärte am Montag auch die parlamentarische Geschäftsführerin, Madeleine Henfling, dass sie in der Fraktion bleiben werde und kein Regierungsamt anstrebe.

Erfurt - „Ich werde meine Verantwortung in der Fraktion weiter wahrnehmen“, sagte Henfling der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. „Die Fraktion wird sich nicht verändern.“

Die Grünen stellen im Landtag mit fünf Mitgliedern die kleinste Fraktion. Das hat zur Folge, dass ihre fünf Abgeordneten eine Vielzahl von Aufgaben in verschiedenen Ausschüssen und Gremien wahrnehmen müssen. Rothe-Beinlich hatte bereits Anfang Januar deutlich gemacht, dass sie nicht in die Regierung gehen werde. Sie und Henfling wurden als mögliche Minister-Kandidatinnen gehandelt.

Die Grünen-Spitze will am Montagnachmittag in Erfurt über eine personelle Neuaufstellung informieren. Grund dafür ist der Rückzug von Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne). Sie hatte kurz vor Weihnachten erklärt, dass sie Ende Januar aus persönlichen Gründen aus der Regierung ausscheiden werde. Das zweite Regierungsmitglied der Grünen, Jusitz- und Migrationsminister Dirk Adams, wurde nach eigenen Angaben nun von den Grünen-Landessprechern Ann-Sophie Bohm und Bernhard Stengele zum Rücktritt aufgefordert. Adams wahrt sich jedoch dagegen und will nicht freiwillig gehen. dpa