Frau bei Attacke in Gotha schwer verletzt: Zeugen gesucht

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Die Polizei sucht nach einem Mann, der in Gotha eine Frau attackiert haben soll. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll der Gesuchte die 35-Jährige am Dienstagabend von hinten umschlungen haben. In einer Hand habe er ein Messer gehalten, das er aber ersten Erkenntnissen zufolge nicht gegen die Frau eingesetzt haben soll. Sie soll sich an dem Messer verletzt haben, als sie sich aus der Umklammerung löste.

Gotha - Ein Zeuge beobachtete, wie der Mann anschließend flüchtete. Die Polizei ermittelt nun gegen den bislang unbekannten Mann mit blonden Haaren und schmalem Gesicht, der zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke mit einem weißen Hundekopf auf dem Rücken getragen haben soll. dpa