Frau gerät in den Gegenverkehr: Drei Verletzte

Ein Blaulicht und eine LED-Anzeige leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Werther (Landkreis Nordhausen) sind zwei Menschen schwer und eine weitere Person leicht verletzt worden. Eine Frau geriet am späten Freitagabend mit ihrem Auto auf einer Landstraße aus Richtung Nordhausen aus bisher unbekannter Ursache in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bei der Kollision wurde sie schwer verletzt.

Nordhausen - Die Beifahrerin des entgegenkommenden Autos erlitt ebenfalls schwere Verletzungen, der Fahrer wurde leicht verletzt. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Unfall entstand nach Polizei-Angaben ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Landstraße musste zwischenzeitlich komplett gesperrt werden. dpa