Frau stirbt nach Unfall auf Bundesstraße bei Kallmerode

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Nach dem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 247 bei Kallmerode im Eichsfeld ist eine Frau gestorben. Die 68-Jährige erlag ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei in Nordhausen am Freitag mitteilte. Die 18-jährige Fahrerin des anderen Wagens wurde schwer verletzt ebenfalls in eine Klinik gebracht. Zur Rettung wurden zwei Hubschrauber eingesetzt.

Leinefelde-Worbis/Nordhausen - Aus bisher noch ungeklärter Ursache war einer der Wagen am Donnerstagnachmittag auf der Ortsumfahrung von Kallmerode, das zu Leinefelde-Worbis gehört, in den Gegenverkehr geraten. Der genaue Unfallhergang muss noch geklärt werden. Die Bundesstraße blieb nach dem Unfall für mehr als drei Stunden voll gesperrt. dpa