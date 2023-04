Freibadsaison in Thüringen beginnt Mitte Mai

Eine Taucherbrille und Schnorchel liegen in einem Schwimmbad am Beckenrand.

Freizeit

Ungeachtet der eher kühlen Temperaturen in den vergangenen Wochen starten die Freibäder in Thüringen offiziell Mitte Mai in die neue Saison. Die Badesaison beginnt am 15. Mai und endet am 15. September, wie das Thüringer Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Für den Badespaß in der warmen Jahreszeit stehen 28 natürliche Badegewässer mit 38 Badestellen sowie 159 Freibäder zur Verfügung.

Erfurt - Die Gewässer hätten eine ausgezeichnete Qualität, hieß es. Die Wasserqualität wird während der Saison von den Gesundheitsämtern der Landkreise und kreisfreien Städte regelmäßig in einem Rhythmus von vier Wochen überwacht. Die ersten Proben werden bereits vor Beginn der Badesaison entnommen.

Wagemutige können sich schon vor offiziellem Saisonbeginn in das kühle Nass wagen. So öffnet der Nordstrand Erfurt an diesem Wochenende (29. April), der Bergsee Ratscher in Schleusingen sowie das Südbad in Jena haben ab dem 1. Mai für Badegäste geöffnet. dpa