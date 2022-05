Fretterode-Prozess: Beweisantrag statt Plädoyer

Eine Statue der Justitia steht mit Waage und Schwert in der Hand. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Ein Ende des Fretterode-Prozesses wegen des Überfalls auf zwei Journalisten ist vor dem Landgericht Mühlhausen wieder in einige Ferne gerückt. Anders als geplant hielt die Staatsanwaltschaft am Montag kein Plädoyer. Dafür legte der Nebenklage-Anwalt Sven Adam einen weiteren, umfangreichen Beweisantrag vor. Damit wird es an diesem Dienstag auch nicht die Schlussvorträge von Nebenklage und Verteidigung geben.

Mühlhausen - Stattdessen setzte die zuständige Kammer weitere Prozesstage bis Juli an.

Eigentlich waren in dieser Woche Plädoyers und dann Mitte Mai das Urteil erwartet worden. Der Prozess läuft bereits seit September vergangenen Jahres. Den beiden Angeklagten wird vorgeworfen, zwei Journalisten im April 2018 im Raum Fretterode in Nordthüringen angegriffen zu haben. Die beiden Journalisten waren schwer verletzt worden.

Beide Angeklagte werden der rechtsextremen Szene zugeordnet. Sie hatten die Tat zum Prozessauftakt teilweise eingeräumt - dabei allerdings angegeben, sie hätten in einer Art Notwehr gehandelt. dpa