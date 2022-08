Fretterode-Prozess: Plädoyer der Staatsanwaltschaft später

Landgericht Mühlhausen

Im Fretterode-Prozess wegen eines Überfalls auf zwei Journalisten kommt es zu Verzögerungen. Der für Donnerstag geplante nächste Verhandlungstag am Landgericht Mühlhausen müsse ausfallen, sagte ein Sprecher des Gerichts am Dienstag auf Anfrage. Grund sei die Erkrankung eines Mitglieds der zuständigen Kammer. Damit kann die Staatsanwaltschaft an diesem Tag nicht wie ursprünglich geplant ihr Plädoyer halten.

Mühlhausen - Nach dem derzeitigen Stand soll der Prozess am 18. August fortgesetzt werden. Ob ein Vertreter der Staatsanwaltschaft dann plädieren wird, sei gegenwärtig noch nicht abschließend geklärt, hieß es. Der Prozess hatte im September begonnen.

Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen wirft den beiden Angeklagten vor, im April 2018 zwei Journalisten in der Region Fretterode in Nordthüringen angegriffen zu haben, ohne zuvor von ihnen attackiert worden zu sein. Dazu hätten die Angeklagten die Journalisten zunächst mit einem Auto verfolgt, die ihrerseits mit einem Auto geflohen waren. Die beiden Journalisten waren bei dem Überfall schwer verletzt worden.

Beide Angeklagte waren schon in der Vergangenheit der rechtsextremen Szene zugeordnet worden - und haben das durch eigene Angaben während des Prozesses selbst bestätigt. Die Angeklagten hatten die Tat zum Prozessauftakt teilweise eingeräumt, dabei allerdings angegeben, in einer Art Notwehr gehandelt zu haben. dpa