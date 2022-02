Freundliches Wochenende in Thüringen erwartet

Die Sonne scheint durch leichte Zirrus-Wolken hindurch. © Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Nach einem bewölkten Freitag können sich die Menschen in Thüringen auf ein freundliches Wochenende mit Sonne freuen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) werden zunächst am Freitag Schauer erwartet. In höheren Lagen wird es voraussichtlich schneien und vereinzelnd gewittern. In niedrigeren Lagen wird es windig mit Böen von 60 Kilometern die Stunde.

Erfurt - In höheren Lagen kann es Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von 70 Kilometer die Stunde geben. Die Höchsttemperatur in niedrigeren Gebieten liegt voraussichtlich zwischen fünf und sieben Grad, in höheren Gebieten zwischen null und fünf Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es bewölkt, aber der Wind lässt nach. Der Tiefstwert liegt bei bis minus vier Grad.

Der Samstag startet heiter und trocken. Die Temperatur steigt auf fünf bis acht Grad, in niedrigen Lagen bleibt sie zwischen null und fünf Grad. Die Nacht zum Sonntag wird klar. Die Tiefstwerte liegen laut des DWD zwischen minus zwei und minus sechs Grad. Am Sonntag wird es sonnig, mit Höchsttemperaturen zwischen vier und sieben Grad. Die Nacht zum Montag bleibt klar und kalt. Erwartet werden Tiefstwerte um minus drei und minus sechs Grad.

Die nächste Woche startet dann mit viel Sonne und Höchstwerten zwischen sieben und neun Grad. dpa