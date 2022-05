Frühlingshaftes Wochenende: Kommende Woche bis 20 Grad

Zahlreiche Gäste sitzen vor Restaurants und Cafes im Zentrum der Stadt. © Bodo Schackow/dpa/Bildarchiv

Ein Mix aus Sonne und Wolken hat die Menschen in Thüringen durch den Maifeiertag gebracht. Ähnlich soll es auch in der kommenden Woche weitergehen.

Leipzig/Erfurt - Sonne und milde Temperaturen haben die Menschen in Thüringen am 1. Mai ins Freie gelockt. Vielerorts konnte der Feiertag mit Höchsttemperaturen zwischen 15 und 18 Grad ohne Jacke und Schirm begangen werden. „Die wärmste Region war am Maifeiertag das sonnenreiche Thüringer Becken“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag. In Jena wurden etwa Höchstwerten von 18 Grad gemessen.

Insgesamt sei das Wochenende frühlingshaft gewesen, sagte der Sprecher. Doch auch einige Wolken waren unterwegs. Am Samstag- und Sonntagnachmittag habe es insbesondere in Südthüringen, teils auch im Westen des Landes schwache Schauer gegeben.

Frühlingshaft soll es auch in die kommende Woche gehen. „Es bleibt eher angenehm“, sagte der Sprecher. Regnen werde es nur selten. Die Menschen in Thüringen dürften sich bei einem Mix aus Sonne und Wolken auf angenehme Höchsttemperaturen von 15 bis 20 Grad freuen - „wobei die 20 Grad wahrscheinlich nicht überschritten werden“. dpa