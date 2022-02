Fuchs in illegaler Falle schwer verletzt

Ein Fuchs hat sich in der Nähe der Ortschaft Grümpen in Südthüringen in einer illegalen Tellerfalle schwer verletzt. Das Tier hatte die zugeschnappte Falle an seinem rechten Vorderlauf, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Ein Spaziergänger sei durch das metallische Klirren der Falle auf den Fuchs aufmerksam geworden. Das verletzte Tier wurde vom Hund des Spaziergängers so verschreckt, dass es sich beim Versuch zu entkommen das gesamte rechte Bein abgerissen habe.

Frankenblick - Der Fuchs sei mit nur noch drei Beinen in ein Waldstück geflohen. Der zuständige Jagdpächter habe nach dem schwer verletzten Tier gesucht, es aber nicht gefunden.

Gegen den Fallensteller hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sowie Jagdwilderei eingeleitet. Die Polizei bittet um Hinweise möglicher Zeugen, weil es in der Region im Kreis Sonneberg immer wieder solcherart Tierquälerei gebe. Das Auslegen von Tellereisen sei in der EU seit 1995 verboten. Es stelle eine grausame Fangmethode dar, erklärte die Polizei. dpa