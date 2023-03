Fünf Verletzte nach Überschlag eines Autos bei Bad Sulza

Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Fünf Menschen sind beim Überschlag eines Autos auf einer Landstraße bei Bad Sulza (Landkreis Weimarer Land) verletzt worden. In einer Linkskurve zwischen Münchengosserstädt und Eckolstädt kam der Pkw am Sonntagnachmittag nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Verletzten kamen in ein Krankenhaus.

Bad Sulza - Unfallursache war vermutlich zu hohe Geschwindigkeit bei Aquaplaning. dpa