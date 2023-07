Gäste unter dem Ministeriumsdach: geschlüpft

Ein Turmfalkenküken sitzt auf einer Hand. © -/RSPCA Cymru/PA Media/dpa/Archivbild

Unter dem Dach des Umweltministeriums haben wieder Turmfalkenküken das Licht der Welt erblickt. Interessierte können nun die Aufzucht der Jungen über eine Fotogalerie des Ministeriums unter http://dpaq.de/IpWWQ mitverfolgen, wie das Ministerium am Samstag mitteilte. Gegen Mitte oder auch Ende Juli sollten die Jungvögel demnach erstmals fliegen können.

Erfurt - Danach lernen sie zu jagen. Der ehemalige Lüftungsschacht unterm Ministeriumsdach wird seit einigen Jahren immer wieder als Nistplatz von Turmfalken genutzt.

Mit Verweis auf Angaben der Staatlichen Vogelschutzwarte Seebach leben dem Ministerium zufolge rund 3000 Turmfalkenpaare in Thüringen. Turmfalken brüten dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu) zufolge gerne in vom Menschen geprägten Gebieten. „Früher nutzten sie alte Baumhöhlen zum Nisten, heute werden diese oftmals durch Kirchtürme ersetzt“, heißt es auf der Nabu-Website zu den Vögeln. Sie zählen demnach zu den häufigsten gefiederten Beutegreifern in Mitteleuropa. Vor allem kleinere Nagetiere stehen auf ihrem Speiseplan. dpa