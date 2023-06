Gasleitungslecks bei Bauarbeiten führen zu Evakuierungen

Jena

Austretendes Gas aus beschädigten Leitungen hat am Mittwoch in Jena und Gräfentonna zu Evakuierungen geführt. Nach Angaben der Stadtwerke Jena war es bei Bauarbeiten im Osten der Stadt durch unsachgemäßes Schachten zu einer Beschädigung an zwei Stellen gekommen. Der typische Geruch des ausströmenden Gases sei im Umfeld deutlich wahrnehmbar gewesen.

Jena/Gräfentonna - Mehrere Gebäude seien mithilfe der Feuerwehr kurzfristig geräumt worden, darunter auch eine Senioreneinrichtung und ein Kindergarten.

Nachdem die beschädigte Stelle nach eineinhalb Stunden zunächst provisorisch abgedichtet worden war, konnten die Betroffenen zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Die beschädigte Leitung wurde auf einer Länge von eineinhalb Metern ausgetauscht, die Gasversorgung sei wiederhergestellt.

Ebenfalls bei Bauarbeiten wurde in Gräfentonna (Landkreis Gotha) eine Gasleitung beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Deswegen mussten einige Anwohner an der Straße vorsorglich ihre Häuser verlassen, ein Sammelplatz für sie sei eingerichtet worden. Die Menschen konnten nach Angaben eines Polizeisprechers am Mittwochabend in ihre Wohnungen zurückkehren. Das Leck in der Gasleitung sei zunächst provisorisch geflickt worden. Bis es repariert werde, sei die Straße weiterhin gesperrt. Der Verkehr in dem Bereich sei weiterhin beeinträchtigt. dpa