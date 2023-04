Gaspedal und Bremse verwechselt: Imbisswagen gerammt

Teilen

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein Autofahrer hat in Jena einen Imbisswagen gerammt, dabei ist eine Verkäuferin schwer verletzt worden. Der 96-Jährige verwechselte beim Einparken auf einem Parkplatz Gaspedal und Bremse, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er wollte den Angaben zufolge am Donnerstagnachmittag vorwärts einparken, sei aber über einen Absatz und einen Fußgängerüberweg in eine andere Parkreihe gefahren.

Jena - Das Fahrzeug stieß mit dem Imbisswagen zusammen, der dadurch um etwa drei Meter verschoben wurde. Die 32-jährige Frau in dem Imbisswagen wurde dabei schwer verletzt.

Anschließend sei das Auto kurz zum Stehen gekommen, setzte dann unter hoher Beschleunigung zurück und fuhr in die ursprüngliche Parkreihe, hieß es. Dabei beschädigte der 96-Jährige zwei weitere Fahrzeuge. Der Fahrer und seine Beifahrerin erlitten einen Schock. dpa