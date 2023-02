Gebete und Demos ein Jahr nach Beginn des Ukraine-Krieges

Der Schriftzug „Stand with Ukraine“ ist auf dem Plakat einer Demonstrantin zu lesen. © Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Bei zahlreichen Friedensgebeten, Kundgebungen und Mahnwachen haben Menschen in Thüringen der Opfer des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gedacht. Nach Polizeiangaben wurden allein auf dem Domplatz in Erfurt am Freitag mehr als 1000 Teilnehmer einer Kundgebung mit dem Titel „365 Tage Krieg“ erwartet, an der auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) teilnehmen wollte.

Erfurt - Am 24. Februar 2022 überfiel Russland die Ukraine. Seitdem tobt ein brutaler Krieg in dem osteuropäischen Land mit Tausenden Toten und Verletzten auf beiden Seiten. Viele Menschen aus der Ukraine flüchteten - vor allem Frauen, Kinder und Ältere. dpa