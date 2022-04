Gedenken an Befreiung von KZ Mittelbau-Dora

Teilen

77 Jahre nach der Befreiung des NS-Konzentrationslagers Mittelbau-Dora bei Nordhausen wird heute (12.15 Uhr) eine Sonderausstellung zum Thema Flucht eröffnet. Die Eröffnung ist Teil der Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Befreiung durch US-Truppen, die das Lager am 11. April 1945 erreicht hatten.

Nordhausen - Bei der Räumung des Lagers hatte die SS nach Angaben der heutigen Gedenkstätte einige hundert kranke und sterbende Häftlinge zurückgelassen, die meisten waren in den Tagen zuvor auf „Todesmärsche“ geschickt worden. Die Sonderausstellung in der ehemaligen Feuerwache stellt Fluchtgeschichten von KZ-Häftlingen vor und will damit zeigen, dass die deutsche Bevölkerung direkt mit den Verbrechen der Nationalsozialisten konfrontiert war.

Im KZ Mittelbau-Dora hatten die Häftlinge seit 1943 in Stollenanlagen unter unmenschlichsten Bedingungen in Zwangsarbeit Raketen und Rüstungsgüter herstellen müssen. 60 000 Menschen waren dort inhaftiert, jeder dritte kam ums Leben. dpa