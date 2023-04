Gedenken und Trauerbeflaggung nach Unfall mit sieben Toten

Zwei ausgebrannter PKW stehen an der Unfallstelle auf der B247 bei Bad Langensalza. © Silvio Dietzel/dpa-Zentralbild/dpa

In Gedenken an die sieben Unfalltoten vom Wochenende in Thüringen hat das Landratsamt im Unstrut-Hainich-Kreis am Dienstag Trauerbeflaggung angeordnet. Die Fahnen auf öffentlichen Gebäude tragen Trauerflor, wie das Landratsamt in Mühlhausen auf Anfrage mitteilte. Die Menschen in den Dörfern aus denen die jugendlichen Unfallopfer kämen, stünden unter Schock, sagte der Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Mühlhausen, Andreas Piontek.

Mühlhausen/Bad Langensalza - Bei dem Unfall am frühen Samstagabend auf der Ortsumgehung von Bad Langensalza kamen sieben Menschen ums Leben. Fünf der Toten waren Jugendliche im Alter von 19 Jahren aus dem Unstrut-Hainich-Kreis. Ein 45-Jähriger war nach Angaben der Polizei mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und dort mit zwei Fahrzeugen zusammengeprallt. Die beiden Wagen gingen sofort in Flammen auf und brannten aus. Der Fahrer des Unfallwagens hatte seit 16 Jahren keine Fahrerlaubnis mehr. Das Laborergebnis zu seinem möglichen Alkoholkonsum steht bislang noch aus.

Freunde der verstorbenen 19-Jährigen wollen zur Unfallzeit um 17.30 Uhr am Dienstag ein Gedenken in der Innenstadt von Mühlhausen abhalten. Dazu sollen Blumen, Kerzen und Fotos auf dem Untermarkt niedergelegt werden. Am Mittwochabend wird es einen ökumenischen Trauergottesdienst in der Mühlhäuser Divi Blasii-Kirche geben. dpa