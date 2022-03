Gemeinde- und Städtebund: Flüchtlingsgipfel und Krisenstab

Angesichts der steigenden Zahl ukrainischer Kriegsflüchtlinge hat der Thüringer Gemeinde- und Städtebund einen Flüchtlingsgipfel und die Einrichtung eines Krisenstabs gefordert. Es brauche ein geordnetes Verfahren zur Aufnahme und Verteilung der Schutzsuchenden, heißt es in einem Brief des Gemeinde- und Städtebundes an Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke), der am Donnerstag verbreitet wurde.

Erfurt - Die Einrichtung einer Stabsstelle wie es in Krisenzeiten üblich sei, sei „überfällig“.

Der Verband forderte rasche „Erste-Hilfe“-Maßnahmen - unter anderem einen zentralen Ansprechpartner für die Kommunen, der über eine Hotline erreichbar sein solle. Außerdem verlangte der Verband eine zentrale Registrierung und medizinische Untersuchung der Geflüchteten sowie rasche Informationen über die Zahl und den Zeitpunkt ihrer Ankunft. Außerdem forderten sie eine „ausreichende, rasche finanzielle und unbürokratische Unterstützung“.

Der Verband schlug einen Flüchtlingsgipfel vor, um noch ungeklärte Fragen zu besprechen. Dabei solle es etwa um die Gesundheitsvorsorge, die Kita-Betreuung und die mittel- und langfristige Unterbringung der Geflüchteten gehen. dpa