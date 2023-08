Geraer Museum will Waldelefanten-Backenzahn ausstellen

Das Naturkundemuseum in Gera. © Bodo Schackow/dpa-zentralbild/dpa/Archivbild

Ein knapp fünf Kilo schwerer fossiler Backenzahn eines Europäischen Waldelefanten aus dem Bestand des Geraer Museums für Naturkunde ist jetzt präpariert worden. Der 40 Zentimeter lange Zahn war in einem schlechten Zustand und wurde daher in den vergangenen Monaten in Hessen präparationstechnisch behandelt, wie die Stadtverwaltung Gera am Dienstag mitteilte.

Gera - Das Exemplar solle gemeinsam mit den 20 Backenzähnen von Wollhaarmammuts aus der Museumssammlung ab Herbst in einer Sonderschau präsentiert werden.

Die rund 800 Euro teure Präparation habe der Verein „Geraer Mineralien- und Fossilienfreunde“ ermöglicht, hieß es. Europäische Waldelefanten existierten etwa von vor 900.000 bis vor 33.000 Jahren und gehörten zu den größten Rüsseltieren, die je auf der Erde gelebt haben. Der Zahn wurde vor mehr als 120 Jahren in einer Kiesgrube im heutigen Weißenfelser Ortsteil Uichteritz gefunden und war damals von einem Geraer Professor für die Geologische Landessammlung am Fürstlichen Gymnasium Rutheneum in Gera erworben worden. dpa