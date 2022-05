Geschätzt etwa 17.000 ukrainische Flüchtlinge in Thüringen

Vier Reisepässe von Geflüchteten aus der Ukraine liegen auf einem Tisch. © Matthias Bein/dpa/Symbolbild

In Thüringen sind nach Angaben des Landesverwaltungsamtes inzwischen rund 17.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Die Zahl beruhe auf Schätzungen, sagte ein Behördensprecher am Freitag. Nicht alle Kommunen meldeten die bei ihnen eingetroffenen Menschen sofort tagesaktuell. Dies hänge mit der unterschiedlichen Belastung der Behörden bei der Registrierung zusammen.

Weimar - In Thüringen konzentrieren sich die Flüchtlingsankünfte seit Wochen vor allem auf größere Städte wie Erfurt und Jena.

In dieser Woche sind dem Sprecher zufolge rund 1000 ukrainische Geflüchtete in Thüringen eingetroffen. Seit Wochen beobachtet das für deren Verteilung zuständige Landesverwaltungsamt, dass angekündigte Flüchtlingsbusse nicht voll besetzt sind, gar nicht kommen oder dass die Menschen gleich weiter in andere Bundesländer reisen. Ukrainische Staatsbürger mit biometrischem Ausweis können nach geltenden Regelungen visafrei nach Deutschland einreisen und haben dann ein Aufenthaltsrecht für 90 Tage. dpa