Gestiegene Preise bescheren Thüringer Industrie Umsatzplus

Teilen

Stark gestiegene Preise haben der Thüringer Industrie von Januar bis Mai ein Umsatzplus von 12,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum beschert. Die Industriebetriebe mit 50 und mehr Beschäftigten machten in den ersten fünf Monaten des Jahres rund 15 Milliarden Euro Umsatz, teilte das Landesamt für Statistik am Donnerstag in Erfurt mit. Das seien 1,6 Milliarden Euro mehr als im Vorjahreszeitraum gewesen.

Erfurt - Die Umsätze im Inland stiegen den Angaben nach um eine Milliarde Euro oder 12,5 Prozent auf 9,4 Milliarden Euro. Die Exporte seien um 599 Millionen Euro oder 12,1 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum geklettert. Die Exportquote lag den Statistikern zufolge bei 37,1 Prozent und entsprach damit dem Wert des Vorjahres. Insgesamt wurden Waren für 5,6 Milliarden Euro exportiert.

Besonders kräftig fielen der Mitteilung nach die Umsatzsteigerungen bei den Betrieben der Metallerzeugung und -bearbeitung aus mit einem Plus von 460,2 Millionen Euro beziehungsweise 80,6 Prozent Zuwachs sowie in den Firmen zur Herstellung von chemischen Erzeugnissen (plus 174 Millionen Euro; plus 46,4 Prozent). Dagegen brachen die Umsätze bei Herstellern von Kraftwagen und Kraftwagenteilen um 290 Millionen Euro ein, was einem Minus von 16,9 Prozent entsprach.

In den ersten fünf Monaten des Jahres stieg auch die Beschäftigung weiter. Durchschnittlich seien gut 142 000 Arbeitnehmer beschäftigt worden, rund 1700 mehr als im Vorjahreszeitraum. dpa