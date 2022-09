Gewerkschaftsprotest in Erfurt: Mehr Entlastungen verlangt

Ein Mann mit Einkaufstüten verlässt einen Markt. © Clara Margais/dpa

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat die Thüringer aufgerufen, am Sonntag in Erfurt für einen stärkeren Ausgleich der explodierte Lebensmittel- und Energiepreise auf die Straße zu gehen. Das von der Bundesregierung beschlossene dritte Entlastungspaket gehe in die richtige Richtung, reiche aber nicht aus, sagte der Vorsitzende des DGB Hessen-Thüringen, Michael Rudolph, am Donnerstag in Erfurt.

Erfurt - Allein im August habe die Teuerungsrate für Lebensmittel bei 16,6 Prozent und bei Energie und Kraftstoffen bei 35,6 Prozent gelegen.

Eine der Forderungen der Demonstration lautet nach DGB-Angaben „Wir frieren nicht für Unternehmensgewinne“, hinter der sich die schnelle Einführung einer Über- oder Zufallsgewinnsteuer zur Finanzierung weiterer Entlastungen verberge. Dabei gehe es auch um die vielen Menschen mit mittleren Einkommen, sagte Rudolph. Erwartet würden mehr als 1000 Teilnehmer. Eine größere Demonstration, zu der die Partei Die Linke, aber auch rechte Gruppierungen aufgerufen hatten, gab es bereits zu Wochenbeginn in Leipzig. dpa