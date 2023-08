Gewitter und Schauer in Thüringen erwartet: Unwetter möglich

Eine Wippe auf einem Spielplatz steht im Wasser. © Hannes P. Albert/dpa/Archivbild

Weiterhin erwarten die Menschen in Thüringen Gewitter, Schauer und lokale Unwetter. Dabei startet der Tag zunächst noch heiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Im Verlauf des Vormittags zieht eine Wolkendecke auf, es kommt zu schauerartigem und vereinzelt gewittrigen Regen. Ab dem Mittag verstärken sich Regen und Gewitter, teils treten lokale Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen auf.

Erfurt - Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 28 und 31 Grad. In der Nacht werden anfangs noch kräftige Schauer und Gewitter erwartet, in der zweiten Nachthälfte zieht der Regen ab es lockert auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 18 Grad.

Am Mittwoch wird es dann weniger stürmisch, dabei wechseln sich Sonne und Wolken ab. Ab Mittag kommt es zu Schauern und Gewittern. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 29 Grad. In der Nacht zum Donnerstag sind lockere Wolkenfelder am Himmel zu sehen, zu Beginn noch Schauer und Gewitter. Es kühlt auf Werte zwischen 15 und 18 Grad ab. dpa