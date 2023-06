Gewitter und Starkregen im Osten Thüringens

Blitze entladen sich aus einer Gewitterwolke. © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Am Samstag können sich die Menschen in Thüringen auf örtliche Gewitter einstellen. Nach einem oft wolkigen Start in den Tag bleibt es zunächst größtenteils trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstagmorgen mit. Ab dem Mittag gibt es vor allem im Osten vermehrt Regenschauer sowie regional Gewitter. Mitunter kann es Windböen geben, so der DWD.

Erfurt - Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 25 Grad, im Bergland zwischen 17 und 23 Grad.

In der Nacht zum Sonntag beruhigt sich das Wetter. Es wird leicht bewölkt oder klar und bleibt trocken. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 9 Grad. Am Sonntag wird es laut DWD freundlich und sonnig bei Höchstwerten von 27 bis 29 Grad, im Bergland von 21 bis 26 Grad.

Die Nacht zum Montag wird teils klar, teils wolkig. Dabei bleibt es trocken mit Tiefstwerten von 17 bis 15 Grad, im Bergland bis 10 Grad. Am Montag gibt es viele Wolken, die Temperaturen liegen zwischen 26 und 29 Grad. Schauer, Gewitter und ein auffrischender Wind seien möglich. dpa