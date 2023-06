„Goldener Spatz“ für Lassie: Hunde-Abenteuer gewinnt

Teilen

Festivalleiterin Elisabeth Wenk steht mit dem Maskottchen beim 31. Kinder-Medien-Festival „Goldener Spatz“ auf der Bühne. © Martin Schutt/dpa

„Lassie - Ein neues Abenteur“ hat beim Kindermedien-Festival „Goldener Spatz“ die Kinderjury begeistert. Die Produktion von Regisseur Hanno Olderdissen wurde am Freitag mit einem „Goldenen Spatz“ in der Kategorie Langfilm ausgezeichnet. „Weil er von der ersten bis zur letzten Minute spannend war“, hieß es unter anderem in der Begründung der Kinderjury.

Erfurt - Die Auszeichnung ist auch mit dem mit 1500 Euro dotierten Sonderpreis des Thüringer Ministerpräsidenten für den Regisseur verbunden.

Traditionell sichten Kinder bei dem Festival die Beiträge und entscheiden dann über die Gewinner. Sie vergaben in diesem Jahr insgesamt sieben „Goldene Spatzen“ als Trophäen in unterschiedlichen Kategorien. In der Kinderjury für Kino- und Fernsehbeitrage saßen 29 Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren. Sie kamen aus Deutschland und Teilen des deutschsprachigen Auslands und sichteten 32 Beiträge. Zudem zeichnete eine separate Kinderjury das beste digitale Medienangebot aus: „CheX! Ukraine Spezial“ - eine Web-Show des Bayrischen Rundfunks.

Der Publikumspreis für den besten Jugendfilm ging an „Sonne und Beton“, eine Verfilmung der Autobiografie des Comedians und Autors Felix Lobrecht. dpa