Goldener Spatz gibt Kinderjury bekannt

Den Pokal des Kindermedienfestival „Goldene Spatz“ hält eine Frau in der Hand. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Die Kinderjury für das Deutsche Kinder-Medien-Festival „Goldener Spatz“ in Gera und Erfurt steht fest. 33 Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 13 Jahren aus dem deutschsprachigen Raum wurden ausgewählt, wie die Deutsche Kindermedienstiftung „Goldener Spatz“ am Samstag mitteilte. Die Jurykinder entscheiden über die besten Filme und TV-Beiträge und überreichen am Ende die Hauptpreise, die „Goldenen Spatzen“.

Gera/Erfurt - Fünf der jungen Juroren prämieren die besten digitalen Angebote.

Das Interesse der jungen Film- und Medienfans sei in diesem Jahr - wenn auch etwas geringer als im Vorjahr - wieder groß gewesen. Mehr als 800 Bewerbungen seien für die Kinderjury eingegangenen. Dabei sei der Anteil von Jungen im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegen, hieß es. Allein 76 Nachwuchskritikerinnen und -kritiker hätten sich für die Kinderjury Digital beworben. 738 Bewerbungen habe es für die Kinderjury Kino/TV gegeben. Alle Bewerbungen seien von der Auswahlkommission rund um Festivalleiterin Nicola Jones und Projektleiterin Katharina Trautmann gründlich gelesen und diskutiert worden.

Die jungen Bewerber verfassten zu 346 verschiedenen Filmen jeweils eine selbstverfasste Kritik, etwa für „Encanto“ oder „Die Schule der magischen Tiere“, aber auch für Klassiker wie „Die Feuerzangenbowle“. Für den digitalen Wettbewerb schrieben die Kinder beispielsweise Kritiken über Plattformen wie „Youtube“ oder die Onlinespiele „Minecraft“ und „Pokémon Go“.

Während der Festivalwoche vom 29. Mai bis 4. Juni sichten die ausgewählten Mädchen und Jungen das gesamte Wettbewerbsprogramm und nehmen die digitalen Medienangebote genau unter die Lupe. Es wird diskutiert, beraten und am Ende über die Gewinner entschieden.

Der „Goldene Spatz“ ist nach eigenen Angaben das größte Festival für deutschsprachige Kindermedien. dpa