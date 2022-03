Große Demonstration in Erfurt gegen den Krieg in der Ukraine

Hunderte Menschen demonstrieren in Erfurt gegen den Krieg in der Ukraine. © Karina Heßland-Wissel/dpa

In Erfurt haben sich Hunderte Menschen auf dem Domplatz versammelt, um gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. Genaue Angaben zur Teilnehmerzahl machte die Landespolizeidirektion am Samstagnachmittag zunächst nicht. Der MDR berichtete von ersten Schätzungen, wonach etwa 2000 Menschen auf dem Domplatz waren. Auf Transparenten und Plakaten forderten die Protestierenden unter anderem „Stop Putin, Stop War“ oder schlicht „Pace“ (Frieden).

Erfurt - Viele ukrainische Flaggen in den Farben blau und gelb waren zu sehen.

Die Demonstration lief unter dem Titel „Kein Krieg in der Ukraine - Frieden in Europa“ und wurde von unterschiedlichen Vereinen und Verbänden organisiert. Zu den Rednern gehörte auch Thüringens Migrationsminister Dirk Adams (Grüne).

Der Verein Ukrainischer Landleute in Thüringen beschrieb die Situation an der polnisch-ukrainischen Grenze, wo derzeit viele Ukrainer in die EU einreisen, um vor dem Krieg in ihrem Heimatland zu fliehen. Außerdem wurde zu Spenden aufgerufen. dpa