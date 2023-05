Große Nachfrage nach Fördergeldern für Junglandwirte

Kühe stehen in einer Stallanlage in Erfurt. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

In vielen Thüringer Agrarbetrieben steht in den nächsten Jahren ein Generationenwechsel an. Das Land hat für die Übernahme von Höfen und Neugründungen finanzielle Anreize geschaffen. Die ersten Fördergelder sollen im Sommer fließen.

Erfurt - Das neu aufgelegte Förderprogramm für Junglandwirte in Thüringen hat nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums großen Zuspruch gefunden. Für die Zuschüsse bei der Übernahme von Höfen gingen 25 Anträge ein, wie das Ministerium der Deutschen Presse-Agentur nach Ende der Antragsfrist Mitte Mai mitteilte. Es seien Hilfen in Höhe von mehr als 1,6 Millionen Euro beantragt worden. Damit übersteige das beantragte Volumen die Höhe des Förderprogramms aus EU- und Landesgeldern von 700.000 Euro in diesem Jahr.

Die Gelder werden voraussichtlich im August bewilligt. Die Anträge werden den Angaben nach in den nächsten Monaten nun vom Thüringer Landesverwaltungsamt geprüft. Abgelehnte Antragsteller könnten sich auch im kommenden Jahr erneut um Fördergelder bemühen, soweit sie die Voraussetzungen dazu weiterhin erfüllen, hieß es.

Neugründer, Hofnachfolger und Nachfolger von Betriebsleitern, die nicht älter als 40 Jahre sind, erhalten mit dem Programm eine staatliche Starthilfe von maximal 70.000 Euro. Der Zuschuss ist an Bedingungen wie Alter, Qualifizierung, Erstellung eines Geschäftsplans und Arbeitskräftebedarf geknüpft. Die Auszahlung erfolge in einem Zeitraum von drei Jahren.

„Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit diesem Programm einen wichtigen Beitrag leisten, den anstehenden Generationswechsel in vielen Thüringer Agrarbetrieben zu meistern“, betonte Agrarministerin Susanna Karawanskij (Linke). Der Zuschuss helfe, vorhandene Jobs zu sichern und weitere Arbeitsplätze neu zu schaffen. Das mache den ländlichen Raum perspektivisch noch attraktiver für die Lebens- und Berufsplanung von jungen Menschen, sagte die Ministerin.

Die Gründung, der Aufbau und die Übernahme von Landwirtschaftsbetrieben ist für Junglandwirte mit großen finanziellen Herausforderungen verbunden. Nach Daten des Statistischen Landesamtes steht gerade einmal für jeden dritten Betrieb eine Hofnachfolge in Aussicht. dpa