Großeinsatz wegen Ammoniakaustritt bei früherer Molkerei

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Weil erneut Ammoniak aus einer ehemaligen Molkerei in Rudolstädter Ortsteils Schwarza ausgetreten ist, haben Anwohner vorübergehend ihre Häuser verlassen müssen. Deutlich erhöhte Werte seien gemessen worden, teilte das Landratsamt am Mittwoch mit. Auch eine in der Nähe verlaufende Bundesstraße habe im Zuge dessen über mehrere Stunden am Dienstagabend gesperrt werden müssen.

Rudolstadt - Etwa 60 Feuerwehrleute und andere Helfe seien bis zum frühen Mittwochmorgen im Einsatz gewesen. Auch die Polizei sei vor Ort gewesen. Zuvor hatten Anwohner wegen eines starken Geruchs Alarm geschlagen.

Das Ammoniak war aus einer defekten Leitung ausgetreten, wie es hieß. Einsatzkräfte konnten diese zunächst mit Wasser umschließen, um das das Gas zu binden und die Geruchsbelästigung zu stoppen. Eine Fachfirma werde im Laufe des Mittwochs das Ammoniak entsorgen.

Bereits am Wochenende war eine kleinere Menge Ammoniak auf dem Gelände ausgetreten. Auch in diesem Fall waren unter anderem Feuerwehrleute im Einsatz. Auf dem Betriebsgelände finden laut Landratsamt derzeit Rückbauarbeiten statt.

Ammoniak wird unter anderem als Kühlungsmittel eingesetzt. Als Gas hat es einen stechenden Geruch, der bereits bei geringer Konzentration wahrgenommen werden kann. Beim Einatmen kann es reizend bis ätzend wirkend und sogar lebensgefährlich sein. dpa