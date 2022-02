Grüne Fassade und Heizung: DDR-Plattenbau wird saniert

Mit 2,4 Millionen Euro aus dem Umweltministerium soll ein DDR-Plattenbau in Stadtroda energetisch saniert und Vorbild für tausende andere Wohnungen in Thüringen werden. Geplant seien unter anderem eine Fassadenbegrünung und ein System, mit dem aus Abwasser Energie zum Heizen gewonnen wird, hieß es bei einem Medientermin vor Ort am Mittwoch. Auch Photovoltaik-Anlagen an den Balkonen sind geplant.

Stadtroda - Der gewonnene Strom soll dann direkt von den Bewohnerinnen und Bewohnern der Wohnungen genutzt werden können.

Nach Angaben von Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) könnte der Wohnblock mit 144 Einheiten in Stadtroda künftig Vorbild für etliche andere Wohnungen in Thüringen sein. Dadurch könne Wohnen klimaneutral werden, aber auch bezahlbar bleiben. Die Kosten für die Sanierung würden nicht auf die Mieter umgelegt, dafür profitierten sie energetisch. In Thüringen gibt es etwa 200.000 Wohneinheiten in Plattenbauten, wie der Direktor des Verbandes der Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, Frank Emrich, sagte. dpa