Gutachten sieht freie Schulen finanziell benachteiligt

Die Schulen in freier Trägerschaft in Thüringen werden nach Auffassung einer Gutachterin durch das Land derzeit finanziell benachteiligt. Dass das Bildungsministerium für das Jahr 2021 die Anerkennung unter anderem bestimmter Verwaltungskosten der Schulträger als nicht erstattungsfähig ablehne, sei schon am aktuellen Gesetzestext gemessen rechtswidrig, erklärte die Rechtswissenschaftlerin Frauke Brosius-Gersdorf am Dienstag in Erfurt bei der Vorstellung einer von ihr verfassten Expertise.

Erfurt – Darüber hinaus verstoße das Landesgesetz über Schulen in freier Trägerschaft auch grundsätzlich in einem wichtigen Punkt gegen Verfassungsrecht und müsse deshalb überarbeitet werden.

Brosius-Gersdorf hat den Lehrstuhl für Öffentliches Recht an der Universität Potsdam inne. Das Gutachten war von der Landesarbeitsgemeinschaft der freien Schulträger in Thüringen beauftragt worden. Ihren Sprechern Marco Eberl und Martin Fahnroth zufolge hat das Bildungsministerium im Sommer begonnen, bei der Abrechnung der staatlichen Zuschüsse für die freien Schulträger aus dem vergangenen Jahr neben bestimmten Verwaltungskosten auch einige Abschreibungskosten nicht mehr anzuerkennen. Diese Praxis müsse wieder geändert werden, forderten sie.

Nach Schätzungen der Landesarbeitsgemeinschaft geht es dabei für die Schulträger um eine Summe von insgesamt etwa 13 Millionen Euro. dpa