Hammerschmidt neuer Bürgermeister von Hildburghausen

Teilen

Der 39-jährige Patrick Hammerschmidt ist neuer Bürgermeister der Kreisstadt Hildburghausen in Südthüringen. Der Einzelbewerber setzte sich in der Stichwahl am Sonntag mit 58 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen Florian Kirner durch, wie Wahlleiter Andreas Schulz mitteilte. Auf den Unterlegenen, ebenfalls Einzelbewerber, entfielen 42 Prozent der Stimmen.

Hildburghausen - 9300 Wahlberechtigte waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahlbeteiligung lag mit 49,5 Prozent etwa auf dem Niveau des ersten Wahlgangs vor zwei Wochen.

Hammerschmidt gehört bislang der Fraktion Pro HBN im Stadtrat an. Florian Kirner war in Hildburghausen als Veranstaltungsmanager aktiv.

Die Neuwahl des Bürgermeisters in der 12.000 Einwohner zählenden Kreisstadt in Südthüringen war nötig geworden, nachdem der bisherige Amtsinhaber Tilo Kummer (Linke) im Februar in einem Bürgerentscheid abgewählt worden war. Dass Stadträte der SPD und der AfD gemeinsam mit einer rechtsextremen Wählervereinigung das Abwahlverfahren in Gang brachten, hatte überregional für Aufsehen gesorgt. dpa