Hate Speech und Poesie: Klassik Stiftung eröffnet Themenjahr

Das Themenjahr "Sprache" der Klassik Stiftung Weimar wird an einem Sprachlabor eröffnet. © Martin Schutt/dpa

Mit drei Sonderausstellungen, Workshops, und Veranstaltungen startet die Klassik Stiftung Weimar am Wochenende in das neue Themenjahr. Nachdem das vergangene Jahr dem Klimawandel gewidmet war, steht in diesem Jahr „Sprache“ im Fokus. „Wir tun dies in einer Weltlage, die wir uns vor einem halben Jahr alle noch nicht vorstellen konnten“, sagte Stiftungspräsidentin Ulrike Lorenz am Donnerstag in Weimar.

Weimar - Bereits bei der Konzipierung des Themenjahrs sei an Sprache im Guten, in der Philosophie und der Poesie etwa, wie auch im schwierigen Umgang, etwa mit Hate Speech (deutsch: Hassrede) und Fake News in den neuen Medien, gedacht worden. „Aber wir dachten noch nicht an Sprache als Kriegsschauplatz, als Mittel der Propaganda - wie es im Moment eben in Russland der Präsident Putin vormacht.“

Das Themenjahr soll laut Lorenz sensibel machen für „die Macht der Worte“ und zu regen Diskussionen sowie Kritik anregen. „In diesem Jahr gehen wir in den Stadtraum von Weimar“, kündigte Lorenz an. Ein Sprachparcours führe von den Wohnhäusern Goethes und Schillers ausgehend unter anderem über das Nietzsche-Archiv und das Museum Neues Weimar. Der temporäre Bau, 2021 noch als „Grünes Labor“ im Ilmpark genutzt, soll in diesem Jahr als „Sprachlabor“ vor dem Weimarer Stadtschloss bis Ende Oktober durchgehend für interaktive Nutzung zur Verfügung stehen. Auch die Lastenräder für Workshops sollen in diesem Jahr wieder durch die Quartiere radeln.

In den Goethe- und Schiller-Häusern würden Türen geöffnet, die bisher verschlossen blieben, kündigte Lorenz an. „Wir machen sie wieder zu Produktionsstätten, damit sichtbar wird: Dort wurde gedacht, geschrieben, nächtelang diskutiert.“ dpa