Haushalt mit vielen Korrekturen: Ausgabensperren drohen

Lange war unklar, ob es in Thüringen einen Haushalt für 2022 gibt - die rot-rot-grüne Regierung hat keine Mehrheit im Landtag. Nun soll das Zahlenwerk über 11,9 Milliarden Euro am Freitag beschlossen werden - als Kompromisshaushalt.

Erfurt - Thüringen tritt in diesem Jahr bei den Landesausgaben auf die Bremse und beginnt mit der Rückzahlung der in der Corona-Krise aufgenommenen Schulden. Das sieht der Haushaltskompromiss zwischen der rot-rot-grünen Minderheitskoalition und der oppositionellen CDU-Fraktion vor, der am Donnerstag im Landtag abschließend beraten wurde. An diesem Freitag soll der Etat, um den seit Monaten gerungen wird, mit den Stimmen von Linke, SPD, Grünen und CDU und einer Vielzahl von Korrekturen beschlossen werden. Rund 400 Änderungsanträge wurden von allen Fraktionen eingereicht.

Seine Fraktion werde zustimmen, weil sie mit ihren Bedingungen erreicht habe, dass die Minderheitskoalition „das Geld zusammenhalten muss“ und der Stillstand in vielen Bereichen aufgebrochen werde, sagte CDU-Fraktionschef Mario Voigt. FDP und AfD wollen nach Angaben ihrer Vertreter dem Zahlenwerk ihre Zustimmung verweigern.

„Diese Haushaltsdebatte ist die spannendste seit 1990“, sagte SPD-Fraktionschef Matthias Hey. Der Grund: Die Verhältnisse in Thüringen mit einer Minderheitskoalition ohne Tolerierungspartner seien ein Zustand, „den man so in Deutschland nicht kennt“. Rot-Rot-Grün fehlen vier Stimmen im Landtag.

Der Fraktionsvorsitzende der Linken, Steffen Dittes, sprach von einem neuen Politikstil beim Umgang zwischen Regierung und Opposition bei den Haushaltsverhandlungen. In diesem Sinne habe es einen Politikwechsel gegeben, von dem Voigt immer rede. Den vier Fraktionen sei es gelungen, bestehende Differenzen zur Seite zu legen und darüber zu verhandeln, was sachlich und fachlich möglich sei. Dittes: „Ich finde, wir sollten das fortsetzen.“

Haushaltsvolumen:

Rund 12,1 Milliarden Euro wollte die Landesregierung von Bodo Ramelow (Linke) in diesem Jahr ausgeben. Die Einnahmeprognose ist gut und liegt rund 82 Millionen Euro höher als zunächst veranschlagt. Die CDU-Fraktion verlangte eine Haushaltskonsolidierung - also eine Ausgabenbegrenzung. Auf ihr Drängen wurde das Haushaltsvolumen auf 11,9 Milliarden Euro zurückgefahren.

Pauschale Kürzung:

Im Jahresverlauf sollen zudem 330 Millionen Euro pauschal eingespart werden. Diese globale Minderausgabe, die die CDU verlangte, wurde von Rot-Rot-Grün nur mit Zähneknirschen akzeptiert. Hey nannte sie einen großen Mist - „es wird überall etwas weggeschnitten“. Der Landtag gebe einen Teil seines Budgetrechts ab, sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Astrid Rothe-Beinlich. Finanzministerin Heike Taubert (SPD) nannte die globale Minderausgabe einen Alptraum - „sie wird zu Sperrungen in allen Haushaltsbereichen führen.“

Schuldentilgung:

Wegen der Corona-Krise habe Thüringen in den vergangenen beiden Jahren insgesamt 1,2 Milliarden Euro an neuen Schulden aufgenommen, sagte der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Volker Emde. 2022 solle mit der Rückzahlung begonnen werden. Rund 171 Millionen Euro würden in diesem Jahr zurückgezahlt - ein erster Schritt. Taubert verweis darauf, dass der Bund und einige andere Bundesländer weiterhin Schulden aufnähmen.

Größte zusätzliche Ausgabe:

Neben den Kürzungen soll es auch mehr Geld geben - für die Kommunen. Die vier Fraktionen verständigten sich auf ein zusätzliches Finanzpaket für Städte, Gemeinden und Kreise von 130 Millionen Euro. Es enthält nach Angaben der SPD-Abgeordneten Janine Merz eine Anhebung der direkten Zahlungen des Landes an die Kommunen um 90 Millionen Euro, 30 Millionen Euro für kleine Gemeinden sowie 10 Millionen Euro als Sonderlastenausgleich für Klimaschutzmaßnahmen.

Die Position von FDP und AfD:

Die FDP-Gruppe verlangte deutlichere Ausgabenkürzungen. „Thüringen hat ein Ausgabenproblem“, sagte ihr Sprecher Thomas Kemmerich. Die Ausgaben stiegen seit Jahren, gleichzeitig gebe es einen Investitionsstau. AfD-Fraktionschef Björn Höcke verwies auf 158 Änderungsanträge seiner Fraktion und attackierte vor allem die CDU: „Sie haben das Budgetrecht des Landtags an eine tiefrote Regierung übergeben“, warf er Voigt vor. dpa