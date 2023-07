Heidelbeersträucher im Landkreis Greiz schwer mit Früchten

Eine Frau pflückt Heidelbeeren beim 12. Heidelbeerfest auf dem Gelände des Hofladen Langenwolschendorf. © Bodo Schackow/dpa

Sie ist rund, süß-säuerlich und wird gerne auch für Kuchen und Smoothies genutzt. Doch im Vergleich zu anderen Strauchbeeren spielt die Heidelbeere in der Thüringer Landwirtschaft eine kleine Rolle.

Langenwolschendorf - Mit Blick auf die begonnene Heidelbeer-Saison hat sich die Leiterin des Hofladens Langenwolschendorf optimistisch gezeigt. „Es sieht sehr gut aus, die Sträucher hängen wirklich voll“, sagte Annina Bannasch zum Saison-Start am Samstag. Etwa 2000 Heidelbeerpflanzen stehen nach ihren Angaben auf dem Gelände des Familienunternehmens im Landkreis Greiz. Die Gärtnerei mit Hofladen gehört zu den wenigen Betrieben, die in Thüringen auf Kulturheidelbeeren setzen.

Die aktuelle Trockenheit mache auch den Heidelbeeren zu schaffen, sagte Bannasch. „Unsere werden zusätzlich bewässert, sonst würden sie es nicht überleben.“ Ganz vereinzelt seien Pflanzen dennoch vertrocknet. Noch bis Oktober geht die Saison laut Bannasch - dann aber mit einer späteren Sorte. Zwar ernteten sie auch selbst. Aber auch Selbstpflücker seien sehr willkommen. „Wir haben das Motto: „Pflücken ohne Bücken“.“

In Thüringen haben 2022 nach Angaben des Landesamts für Statistik 18 Betriebe auf rund 70 Hektar Strauchbeeren angebaut. Insgesamt wurde etwa 265 Tonnen geerntet. Wobei demnach allein Holunderbeeren davon rund 231 Tonnen ausmachten. Angaben zu der Menge an geernteten Heidelbeeren konnten die Statistiker nicht machen.

Deutschlandweit betrachtet war dagegen die Kulturheidelbeere laut Statistischem Bundesamt mit einer Anbaufläche von 3400 Hektar im vergangenen Jahr die bedeutendste Strauchbeerenart in Deutschland. Bundesweit wurden demnach 15 400 Tonnen geerntet, wobei sich der Anbau vor allem in Niedersachsen konzentriert: 2022 bauten Betriebe dort auf etwa 2100 Hektar die runden Beeren an. Die Erntemenge betrug 9500 Tonnen. dpa