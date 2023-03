Heidje Beutel bleibt Landesvorsitzende des DJV Thüringen

Medien

Heidje Beutel ist als Thüringer Landesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbands (DJV) gewählt worden. Die Journalistin wurde am Samstag bei einem Landesverbandstag in Nordhausen einstimmig im Amt bestätigt, wie der DJV mitteilte. Als stellvertretende Vorsitzende wurden die Pressesprecherin Doreen Huth und die freie Journalistin Mariana Friedrich gewählt.

Nordhausen - Bei dem Treffen verabschiedeten DJV-Mitglieder eine Resolution, in der sie die Funke Mediengruppe auffordern, „eine Strategie zu entwickeln, um dem Wandel in der Branche zu begegnen sowie massiv in die Entwicklung attraktiver und zukunftsfähiger digitaler Produkte für die Thüringer Mediengruppe zu investieren“. Hintergrund ist die Ankündigung der Funke Mediengruppe, die Zustellung der gedruckten Ausgabe der „Ostthüringer Zeitung“ (OTZ) in einem Teil ihres Verbreitungsgebiets aus wirtschaftlichen Gründen einzustellen. In einigen Gemeinden soll es die Zeitung ab Mai nur noch als E-Paper geben. dpa