Helau! Neues Landesprinzenpaar kommt aus Arnstadt

Thüringens Narren laufen sich warm für die anstehende Hoch-Zeit des Karnevals. Dazu wurde am Sonntag das neue Landesprinzenpaar ins Amt eingeführt. Per Abstimmung war zuvor die Wahl auf die 41-jährige Ulrike Schmidt-Tantz und den 39-jährigen Sebastian Schiel vom Karnevalverein Narrhalla in Arnstadt gefallen, wie der Landesverband Thüringer Karnevalvereine mitteilte.

Arnstadt - Ihm gehören nach eigenen Angaben 335 Vereine im Freistaat an. Das Prinzenpaar wird nun als Ulrike II. und Sebastian II. den Thüringer Karneval bei zahlreichen Terminen repräsentieren.

Schmidt-Tantz ist den Angaben zufolge Mutter von vier Kindern und Inhaberin zweier Physiotherapie-Praxen, Schiel arbeitet in der Pneumologie eines Krankenhauses. Mit der Wahl zum Prinzenpaar gehe für sie ein langgehegter Wunsch in Erfüllung, erklärten sie in einer Mitteilung. In ihrer Amtszeit wollen sie auch Spenden sammeln, um sportliche Aktivitäten in Arnstädter Kindergärten zu fördern.

Auch unter den Kindern wurde ein Prinzenpaar gekürt: Kronprinz Mika I. und Prinzessin Frida I. vom Görsbacher Karneval Verein (Landkreis Nordhausen). Höhepunkt des Kinderkarnevals sei ein großer Festumzug mit anschließender Kinderkarnevalsitzung am 29. Januar, hieß es. Auch der Terminkalender von Ulrike II. und Sebastian II. ist den Angaben zufolge reichlich gefüllt. Dazu gehören die Prinzengala am 14. Januar in Arnstadt, der Karnevalistenbrunch am 21. Januar in Erfurt sowie am Faschingsdienstag (21. Februar) der Prinzenpaarempfang in der Thüringer Staatskanzlei und der Vereinsfasching mit mehr als 30 Vereinen aus Franken, Sachsen und Thüringen. dpa