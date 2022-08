Herzog mit Sammelleidenschaft: Sonderschau

Ausstellungsstücke sind bei einem Pressetermin zu der Ausstellung "Luxus, Kunst und Phantasie - Herzog August von Sachsen-Gotha-Altenburg als Sammler" im Herzoglichen Museum zu sehen. © Bodo Schackow/dpa

Schloss Friedenstein in Gotha verdankt ihm zahlreiche Kunstschätze: Der vor 250 Jahren geborene Herzog August von Sachsen-Gotha-Altenburg (1772–1822) steht im Mittelpunkt einer Sonderausstellung im Herzoglichen Museum, die von diesem Sonntag an gezeigt wird. Der extravagante, geistreiche und unorthodoxe Herzog sei eine der schillerndsten Persönlichkeiten, die den Friedenstein geprägt hätten, teilte die Stiftung Schloss Friedenstein am Donnerstag mit.

Gotha - Der Adelige hat in Gotha nicht nur Kunstschätze, sondern auch einen rund 6000 Seiten umfassenden, bisher nie ausgewerteten literarischen Nachlass hinterlassen.

In den knapp zwei Jahrzehnten seiner Regierung ließ Herzog August laut der Stiftung mit großer Kennerschaft Sammlungen zusammentragen, die zu einem großen Teil bis heute internationales Ansehen genießen. So hatte er seinem Haus eine der frühesten Sammlungen altägyptischer Kunst in Europa gesichert. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde das Chinesische Kabinett eingerichtet. Der Herzog korrespondierte mit Künstlern und führenden europäischen Intellektuellen, dichtete und schrieb Märchen und Romane. Vieles aus seinem privaten Besitz wurde nach seinem Tod zur Begleichung seiner Schulden versteigert, anderes fand Eingang in die herzoglichen Sammlungen.

„Er hat die Dinge nicht nur gesammelt, weil sie ihm gefielen, sondern auch um unbekannte Welten kennenzulernen“, so Stiftungsdirektor Tobias Pfeifer-Helke. Damit sei er für die Stiftung bis heute ein Vorbild. Zu sehen ist die Schau „Luxus, Kunst und Phantasie – Herzog August von Sachsen-Gotha-Altenburg als Sammler“ bis zum 19. Februar 2023. dpa