Historische Karten in Thüringen digital verfügbar

Im Thüringer Geoportal sind ab sofort auch historische Liegenschaftskarten abrufbar. Mehr als 21.000 Ur- und rund 600 Generalkarten seien kostenfrei für jedermann freigeschaltet worden, teilte das Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation am Mittwoch mit. Das Material sei vor allem für die Arbeit von Heimatforschern, geschichtlich interessierten Bürgern sowie für Schulen und Hochschulen interessant.

Erfurt - Die ältesten Urkarten stammen den Angaben zufolge aus dem Jahr 1750. Sie stellen die ersten Grundlagen des Liegenschaftskatasters dar. Die Generalkarten weisen keinen Bezug zu Flurstücken auf und dienen zur Übersicht.

Aus den Lagebezeichnungen in den historischen Karten - wie „An der Salzstraße“ oder „Hinter den Niederweinbergen“ - ließen sich interessante geschichtliche Zusammenhänge ableiten, hieß es. Auch Bauwerke wie Schlösser oder Mühlen, die heute nicht mehr oder nur noch in einem stark veränderten Grundriss vorhanden seien, würden in den Karten dargestellt.

Bereits seit 2017 stellt das Landesamt offene Geodaten thüringenweit zur Verfügung. Dazu gehören etwa Liegenschaftskarten, topographische Karten und Luftbilder. dpa