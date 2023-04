Hitzeschutz im Kommunen: Regierung legt Maßnahmenkatalog vor

Die Sonne scheint am Himmel. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Thüringens Kommunen sollen besser auf Hitzewellen und den Schutz gefährdeter Bevölkerungsgruppen vor hitzebedingten Gesundheitsschäden vorbereitet werden. Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) und Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) legten dazu am Dienstag einen Katalog mit Akut- und längerfristigen Maßnahmen vor. Er sieht unter anderem die gezielte Weiterleitung von Hitzewarnungen, das Bereitstellen von Trinkwasser in öffentlichen Bereichen, die Ausschilderung kühler Orte und die Berücksichtigung des Hitzeschutzes beim Bau öffentlicher Einrichtungen vor.

Erfurt - Im kleinteilig geprägten Thüringen täten sich vor allem kleine Kommunen oft mit dem Hitzeschutz schwer, sagte Stengele. Ihnen könne die sogenannte Toolbox, die im Internet abrufbar ist, helfen. „Es sind nicht immer neue Maßnahmen, aber erstmals in digitaler Form umfassend zusammengeführt“, ergänzte Werner. Der Katalog soll den Kommunen am 26. April während einer Konferenz in Erfurt vorgestellt werden. dpa